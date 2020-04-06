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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 09:07,Son Güncelleme:/

Kevin-Prince Boateng Türkiye'den ayrılıyor!

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Kevin-Prince Boateng Türkiye'den ayrılıyor!
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Corona virüs sebebiyle lige ara verilen aranın uzamasının ardından Beşiktaş'ta yönetimden izin alan Boateng bugün özel jetle Türkiye’den ayrılacak.

Corona virüs salgını nedeniyle tatil edilen Süper Lig’in Haziran’da başlamayacak olması Beşiktaş’ta yabancıları harekete geçirdi.

Yönetimden izin alan Boateng bugün özel jetle Türkiye’den ayrılacak. Yönetim diğer yabancılara da çağrıldıkları zaman dönmek koşuluyla izin verdi.

Ailesi Hollanda’da bulunan Lens’in de birkaç gün içinde ülkesine gideceği öğrenildi.

EŞİ 'TÜRKİYE GÜVENLİ' DEMİŞTİ

Boateng'in eşi Melissa Satta, yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenli olduğunu ve gereken önlemlerin alındığını söylemişti.

BEŞİKTAŞ'TA YABANCILARA GİDİŞ İÇİN ŞART

Beşiktaş'ta futbolcuların ülkelerine gidip gelme süreçleri ise şu şeklide işleyecek: Gitmek isteyen futbolcu kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı yaptıracak ve bu çağrı doğrultusunda İstanbul Valiliği'nden izin alarak özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla gidebilecek. Dönüşte ise 14 gün ev karantinasına girecek futbolcular tahmini antrenman başlama tarihine göre en az 15 gün öncesinden geri çağrılacak. (Fanatik)

 

Kevin-Prince Boateng Türkiyeden ayrılıyor

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