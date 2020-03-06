Kevin-Prince Boateng: 'Kariyerimin en kötü maçıydı...'

Boateng'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde

"Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana verilebilecek en iyi hediyeyi verdiler. Kariyerimde oynadığım en kötü maçlardan biriydi, bunu kabul etmem lazım. Bu akşam gol atamadım ama bir sonraki maçta atmaya çalışacağım. İç sahada atarsam daha iyi olur çünkü taraftarlar gol atınca sevdiğim şarkıyı söylüyorlar."

Tyler Boyd'un sözleri ise şu şekilde:

"Güzel bir duyguydu, eski takımıma ve arkadaşlarıma karşı mücadele ettim. Tek hayal kırıklığımız, maçın sonunda bir gol yedik. Pes etmedik ve kararlılık gösterdik, iyi bir oyunla maçı kazandık."





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