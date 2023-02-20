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Kevin N’koudou, sözleşmesini işaret etti: Beşiktaş’tan giderim ama bir şartım var

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Kevin N’Koudou#Transfer
Kevin N’koudou, sözleşmesini işaret etti: Beşiktaş’tan giderim ama bir şartım var
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Siyah beyazlı kulüpten ayrılması gündeme gelen Kevin N’koudou, sözleşmesini işaret etti. Şenol Güneş’in gönderilmesini istediği Kamerunlu futbolcu, “Beşiktaş’ta mutluyum, ayrılmak istemiyorum. Ancak kulüp beni istemiyorsa yapılacak şey belli; sözleşmemde yazan fesih bedelini öderlerse ayrılmayı kabul ederim” dedi.

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Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in, sistemine uymadığı gerekçesiyle gözden çıkardığı ve gönderilmesini istediği Kevin N’Koudou, ayrılık için şart koştu. Siyah beyazlı kulüple sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu, “Beşiktaş’ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim” dedi.

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ADANA DEMİRSPOR İSTİYOR 

2019’da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham’dan alınan N’Koudou, Beşiktaş’tan yılda 1 milyon 600 bin Euro alıyor. Siyah beyazlı kulübe bonservis dahil 10 milyon 900 bin Euro’ya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Akdeniz ekibinin N’Koudou’yu bonservisiyle satın almak istediği öğrenildi. Bu transfer gerçekleştiği takdirde N’Koudou; Josef de Souza, Javi Montero, Tyler Boyd, Wout Weghorst ve Oğuzhan Akgün’den sonra takımdan ayrılan 6. futbolcu olacak.

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Kevin N’Koudou’NUN BEŞiKTAŞ KARiYERi

SEZON MAÇ GOL ASiST

2022-23 21 5 1
2021-22 17 4 -
2020-21 38 8 5
2019-20 32 4 3
TOPLAM: 108 21 9

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#Beşiktaş#Kevin N’Koudou#Transfer

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