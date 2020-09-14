Kevin Gameiro'dan Fenerbahçe'ye kötü haber | Transfer Haberleri

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bu transfer döneminde adeta fırtına gibi esen ve takımı baştan aşşağı yenileyen Fenerbahçe temaslarına devam ediyor. Vedat Muriqi'in ayrılığı sonrası çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler bu veda sonrası golcü transferine öncelik vermeye başladı.

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı Kanarya'nın listesinde bulunan isimlerden biri de Valencia'nın dünyaca ünlü Fransız oyuncusu Kevin Gameiro'ydu.

Sarı-lacivertlilere bu transferden kötü haber geldi. Kevin Gameiro yaptığı açıklamayla Valencia'da kalacağını söyledi. (Fotomaç)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!