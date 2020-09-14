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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Kevin Gameiro'dan Fenerbahçe'ye kötü haber | Transfer Haberleri

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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Kevin Gameiro'dan kötü haber geldi. Fransız golcü yaptığı açıklamayla Valencia'da kalacağını söyledi.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Bu transfer döneminde adeta fırtına gibi esen ve takımı baştan aşşağı yenileyen Fenerbahçe temaslarına devam ediyor. Vedat Muriqi'in ayrılığı sonrası çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler bu veda sonrası golcü transferine öncelik vermeye başladı.

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı Kanarya'nın listesinde bulunan isimlerden biri de Valencia'nın dünyaca ünlü Fransız oyuncusu Kevin Gameiro'ydu.

Sarı-lacivertlilere bu transferden kötü haber geldi. Kevin Gameiro yaptığı açıklamayla Valencia'da kalacağını söyledi. (Fotomaç)

Kevin Gameirodan Fenerbahçeye kötü haber | Transfer Haberleri

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