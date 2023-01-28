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Kevin Durant’ten, Alperen Şengün’e övgü dolu sözler

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#Alperen Şengün#NBA#Kevin Durant
Kevin Durant’ten, Alperen Şengün’e övgü dolu sözler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 11:48

Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant, katıldığı bir internet yayınında NBA’de en beğendiği genç oyuncunun Alperen Şengün olduğunu söyledi.

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Kariyeri boyunca iki kez NBA şampiyonluğu, iki kez NBA finalleri MVP'si, bir kez NBA en değerli oyuncu ödülü, dört kez NBA sayı kralı ödülünü ve bir kez de NBA yılın çaylağı ödülünü kazanan Kevin Durant, milli basketbolcu Alperen Şengün hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

Katıldığı bir internet yayınında konuşan 34 yaşındaki Amerikalı basketbolcu, Houston Rockets formasıyla son dönemde sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Alperen Şengün’ü çok başarılı bulduğunu söyledi.

“Oyun tarzını beğeniyorum”

Yayında, ‘En beğendiğin genç oyuncu hangisi?’ sorusunun sorulması üzerine Durant, “Alperen Şengün’e olan sevgimi söylemem gerekiyor. Şengün’ü seviyorum. Çok yetenekli. Üstünden smaç bastıklarında haberi oldu. Birkaç kişinin üstünden smaç bastı falan. Öyle sıçrayabildiğini bilmiyordum. Bunları yapana kadar onun hakkında pek bir şey bilmiyordum. Onu beğeniyorum. İyi bir oyuncu olacağına inanıyorum. Oyun tarzını beğeniyorum” dedi.

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#Alperen Şengün#NBA#Kevin Durant

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