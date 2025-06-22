Kevin Durant'in yeni durağı belli oldu! Dev takasta Alperen Şengün detayı...

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Phoenix Suns forması giyen Kevin Durant'in yeni takımı belli oldu.

36 yaşındaki Amerikalı, milli basketbolcu Alperen Şengün ile takım arkadaşı oldu.

NBA'DE DEV TAKAS

Houstan Rockets, Durant karşılığında Jalen Green, Dillon Brooks, bu yıl 10. sıra draft hakkı ve birçok ikinci tur draft hakkı verdi.

DURANT'İN SAYILARI

2 NBA şampiyonluğu bulunan başarılı basketbolcu, 2 kez finaller MVP'si, 1 kez de normal sezon MVP'si oldu. Durant, öte yandan14 kez de NBA All Star maçlarında boy gösterdi.

Geride kalan NBA sezonunda ise 62 maça çıkan Durant, 26.6 sayı, 6 ribound ve 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı.