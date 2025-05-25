Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu! Sözleşme detayları açıklandı

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Manchester City’nin sembol isimlerinden Kevin De Bruyne, kulüpte geçirdiği 10 yılın ardından bu yaz takımdan ayrılıyor.

İsmi Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 34 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

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İtalyan spor kanalı DAZN'ın haberine göre; Serie A'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Napoli, Kevin De Bruyne ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. De Bruyne üç yıl toplamında Napoli'de 30 milyon euro kazanacak.

Manchester City'de 10 sezonda 421 maça çıkan De Bruyne 285 gole doğrudan katkı (108 gol - 177 asist) vermiş; iki kez İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmişti.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Manchester City kariyerinde adeta kupa koleksiyonu yapan Belçikalı orta saha; 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası, 2 FA Cup ve 5 Lig Kupası zaferi yaşadı.

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