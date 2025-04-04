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Kevin de Bruyne, Manchester City'den ayrılacağını duyurdu

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#Transfer#Kevin De Bruyne#Manchester City
Kevin de Bruyne, Manchester Cityden ayrılacağını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 15:07

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin orta sahadaki maestrosu Kevin De Bruyne, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

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De Bruyne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Manchester City oyuncusu olarak son aylarımı geçireceğim. İstesek de istemesek de veda zamanı geldi. Burası her zaman evimiz olacak. Her hikayenin bir sonu vardır ve bu kesinlikle en iyi bölümüydü. Birlikte son günlerin keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

İsmi zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Belçikalı orta saha oyuncusunun Suudi kulüpleriyle yakın temasta olduğu belirtiliyor.

10 YILDA 16 KUPA KAZANDI

Kariyerine Genk'te başlayan 33 yaşındaki De Bruyne; Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg'da forma giydikten sonra 2015'te Manchester City'ye transfer oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'de 6'sı Premier Lig ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 kupa zaferi yaşadı.

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KEVIN DE BRUYNE'NİN MANCHESTER CITY KARİYERİ

Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek De Bruyne, takımıyla 10 yıllık kariyerinde 413 maça çıktı ve 106 gol, 174 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Kevin De Bruyne#Manchester City

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