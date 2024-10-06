Kevin De Bruyne için fantastik maaş teklifi! Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor...

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun arkasına bir futbolcu transfer etmek isteyen Al-Nassr, Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne'yi gündemine aldı. 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Suudi kulübü, kesenin ağzını açtı.

HAFTALIK 1 MİLYON EURO

Caught Offside'da yer alan haberde; Al-Nassr, gelecek sezon İngiliz devi ile sözleşmesi sonlanacak olan Belçikalı yıldız için haftalık 1 milyon Euro kazanabileceği bir teklif yapacak. Tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlerin yakın zamanda başlanacağı aktarılırken, Suudi kulübünün teknik patronu Stefano Pioli'nin De Bruyne'yi takımında görmek istediğine dikkat çekildi.

PEP GUARDIOLA FAKTÖRÜ

Haberin detayında Pep Guardiola'nın Manchester City'deki geleceğinin belirsiz olmasının Kevin De Bruyne'nin kafasını karıştırdığı yazıldı.

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NASIL PERFORMANS SERGİLEDİ

Sakatlık yaşadığı geçen sene Manchester City formasıyla 26 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 6 gol ve 18 asist kaydetmişti. Bu sezon ise takımıyla tüm kulvarlarda 6 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.