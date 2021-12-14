'Keşke aşı olsaydım'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama... Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
HABERLERSpor Arena Haberleri

'Keşke aşı olsaydım'

#Joshua Kimmich#Koronavirüs#Aşı
Keşke aşı olsaydım

Aşı karşıtlığıyla bilinen Bayern Münih’in ünlü futbolcusu Joshua Kimmich, virüse yakalanıp akciğeri hasar görünce “Keşke sorumlu davranıp aşı olsaydım” dedi.

Haberin Devamı

Kısa bir süre önce koronaya yakalanan ve ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtilen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ZDF kanalına, “Korku ve kaygılarımı yenmekte zorlandığım için aşı olmak konusunda uzun süre kararsız kaldım. Ancak ilk fırsatta aşı olacağım. Geriye dönüp bakınca keşke aşı olsaymışım diyorum” dedi. Ünlü futbolcu, ailesi ve takıma karşı sorumsuz davrandığı için kendisini kötü hissettiğini de söyledi. Kimmich’in koronavirüse bağlı olarak akciğerlerinde komplikasyon oluştuğu, bu nedenle bir süre daha maçlara çıkamayacağı belirtildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joshua Kimmich#Koronavirüs#Aşı

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın