'Keşke aşı olsaydım'

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Kısa bir süre önce koronaya yakalanan ve ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtilen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ZDF kanalına, “Korku ve kaygılarımı yenmekte zorlandığım için aşı olmak konusunda uzun süre kararsız kaldım. Ancak ilk fırsatta aşı olacağım. Geriye dönüp bakınca keşke aşı olsaymışım diyorum” dedi. Ünlü futbolcu, ailesi ve takıma karşı sorumsuz davrandığı için kendisini kötü hissettiğini de söyledi. Kimmich’in koronavirüse bağlı olarak akciğerlerinde komplikasyon oluştuğu, bu nedenle bir süre daha maçlara çıkamayacağı belirtildi.