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"Kesinlikle kazanmamız gereken bir müsabaka..."

#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig#Turgay Altay
Kesinlikle kazanmamız gereken bir müsabaka...

Spor Toto 1’inci Lig’de son olarak Bursaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalarak düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü, yarın evindeki hafta içi mücadelesinde en yakın rakibi Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

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Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı sol bek Erhan mücadelede forma giyemeyecek.

Ligde Manisa FK’nın 16 maçta 18 puanı bulunurken, Keçiörengücü 15 maçta 17 puanla siyah beyazlı ekibin tek sıra altında düşme hattında yer alıyor.

Alt sıralardan uzaklaşmak için çok kritik bir mücadeleye çıkacak Manisa FK’da teknik direktör Turgay Altay, karşılaşmadan mutlak 3 puan beklediklerini belirterek, "Düşme hattına çok yakınız. Kesinlikle kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkıyoruz. İstediğimiz skoru alacağız" dedi.

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#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig#Turgay Altay

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