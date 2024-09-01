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Kerem Yavaş: Kazanmaya yakın taraf bizdik

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#Eyüpspor#Trabzonspor#Süper Lig
Kerem Yavaş: Kazanmaya yakın taraf bizdik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 22:40

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi. Kerem Yavaş, berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Genel olarak kazanmaya yakın taraf bizdik. İlk 4 hafta namağlup olarak, 8 puanla lige başlangıç yapmak bizim için değerliydi” dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, sözlerine hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba’nın yakınlarına ve Adanaspor ile Trabzonspor camialarına başsağlığı dileğinde bulunarak başladı. Sonrasında maçı değerlendiren Yavaş, “Bugün bizim için iyi bir test maçıydı. Tarihimizde ilk kez Trabzonspor ile oynadık. İlk defa bir büyük takıma karşı oynadık. Ligin devamı için bu maç bize iyi bir referans olacaktı. Hedefe ulaşamadıkları Avrupa maçları üzerinden Trabzonspor’u analiz ettik. Orada gördüğümüz genel anlamıyla Trabzonspor’un kötü oynamadığı sadece sonuca gidemediğiydi. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası bizim adımıza mutluluk vericiydi. Rakibimize deplasman hissettirmek istiyorduk. Pozisyonlara girdik, çok duran top kazandık. Golü bulamadık. İkinci yarıda maç yine dengelendi. İkinci yarıya ilk yarıdaki gibi tempolu başlayamadık. Genel olarak kazanmaya yakın taraf bizdik. İlk 4 hafta namağlup olarak, 8 puanla lige başlangıç yapmak bizim için değerliydi. Milli takım arasını iyi değerlendirip sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

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#Eyüpspor#Trabzonspor#Süper Lig

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