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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Kerem Tunçeri'nin babası vefat etti

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Kerem Tunçeri'nin babası vefat etti

A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri vefat etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, cenaze detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Haluk Tunçeri, milli takımın yanı sıra Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer aldı.

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