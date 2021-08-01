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GeriTokyo2020 Kerem Kamal, Tokyo 2020'de final şansını yitirdi! Repesaj...
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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:23 | Son Güncelleme:

Kerem Kamal, Tokyo 2020'de final şansını yitirdi! Repesaj...

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Kerem Kamal, Tokyo 2020'de final şansını yitirdi! Repesaj...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Kerem Kamal, son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenildi ve final şansını kaybetti.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakada Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Moldovalı Ciobanu ile karşı karşıya geldi. Müsabakada kötü bir performans sergileyen Kerem, rakibine teknik sayıyla yenildi.

Milli sporcu, Ciobanu'nun finale yükselmesi durumunda repesaj mücadelesi yapacak.

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