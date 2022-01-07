Kerem Kalafat, Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor

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Beşiktaş, sezon başında Uşakspor’a gelişim sağlaması için kiraladığı sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat’ı tekrar kadrosuna katmak için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başladı.

Elde edilen bilgilere göre de Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 20 yaşındaki genç futbolcuyu Rosier’in yedeği olarak değerlendirecek.

Kalafat, bu sezon 16 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi.

Öte yandan Kerem Kalafat, İhlas Haber Ajansı’na verdiği bir röportajda Beşiktaş formasının giymenin her gencin hayali olduğunu ve uzun süre siyah-beyazlı formayı terletmek istediğini söylemişti.