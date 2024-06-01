Kerem Demirbay'ın Jose Mourinho'ya sert sözleri yeniden gündem oldu! 'İğrenç! Utanç verici...'

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Fenerbahçe'nin KAP açıklamasının ardından Jose Mourinho heyecanı tavan yapmış durumda. Dünyanın en büyük teknik adamları arasında gösterilen Portekizli çalıştırıcı, Sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

İmzaların atıldığına dair açıklamanın da ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

ROMA İLE LEVERKUSEN'İ ELEMİŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ FİNALDE KAYBETMİŞTİ

2021 ile 2024 arasında İtalyan devi Roma'yı çalıştıran Mourinho, 2021/22 sezonunda kazandıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ardından 2022/23 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi için final yolculuğu yaşadı.

Yarı finalde Roma'nın rakibi Bayer Leverkusen'di. İlk maçı evinde Bove'nin attığı golle 1-0 kazanan Roma, deplasmandan çıkardığı 0-0 beraberlik sonrası adını finale yazdırdı.

Finalde Sevilla ile karşılaşan Mourinho'nun ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarla kaybetti.

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KEREM DEMİRBAY'DAN OLAY SÖZLER: UTANÇ VERİCİ

Roma'ya elenen Bayer Leverkusen'de 0-0'lık rövanş maçı sonrası Roma'nın oyununa ve oyuncuların zaman geçirme çabasına tepki çok büyüktü.

O dönem Bayer Leverkusen'de forma giyen ve rövanş maçının tamamında sahada kalan Kerem Demirbay, elendikleri mücadelenin ardından Mourinho ve Roma hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde böyle bir oyun tarzının ödüllendirilmesi çok acı. Roma'nın oyuncuları maç boyunca yerde yattı. Sürekli sahaya doktor girmesini istediler. Son dakikalarda bunu abarttılar. Bu iğrenç ve utanç verici. Mourinho mu? O da utanmak yerine bitiş düdüğüyle birlikte kutlama yaptı.

TOPLA OYNAMA 72-28

Yarı finalin ilk maçında Leverkusen deplasmanda topa daha çok sahip olmuştu ancak daha fazla isabetli şut çeken Roma, golü de bulup avantajı eline almıştı.

Rövanşta ise Leverkusen topa %72 ile sahipti. Toplam şutlar 23-1, isabetli şutlar 6-0, başarılı pas sayıları ise 543-155 olarak ortaya çıkmıştı. Bu istatistiklere rağmen finale yükselen taraf Mourinho'nun Roma'sı oldu.

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YENİDEN KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Kerem Demirbay, 2022/23 sezonunun bitimiyle Galatasaray'a transfer oldu ve Sarı-kırmızılı takım formasıyla şampiyonluk yaşadı. Jose Mourinho ise yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olacak ve bu ikili ezeli rekabette karşı karşıya gelecek.