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Kerem Demirbay'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Kerem Demirbay
Kerem Demirbaydan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 01:06

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından takım otobüsünde konuştu.

Kerem Demirbay, takım otobüsünde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.

Kerem Demirbay yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak saklanmak, futbol oynamamak bana tuhaf geliyor. Ancak normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." dedi.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Kerem Demirbay

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