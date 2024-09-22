Kerem Demirbay'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından takım otobüsünde konuştu.

Kerem Demirbay, takım otobüsünde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.

Kerem Demirbay yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak saklanmak, futbol oynamamak bana tuhaf geliyor. Ancak normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." dedi.