Kerem Demirbay'dan Almanya Milli Takımı için itiraf! 'Hiç içten oynamadım!'

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Tivibu Spor'a konuşan Kerem Demirbay, Almanya Milli Takımı'nda oynadığı dönemle ilgili çarpıcı cümleler kullandı. İşte o açıklamalar:

'FEDERASYON UĞRAŞMADI'

"Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak için 1.5 sene uğraştım. Olmadı, maalesef. Federasyon uğraşmadı, o dönem isim vermeyi sevmem o dönem kesinlikle çalışanlar iyi değildi. Yoksa ben şu anda Türkiye için oynardım.

'ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BEKLETEMEZSİN'

Almanya'yı ben 3.5 ay beklettim, yanlış anlamayın orada oynayanlar çok iyi bilir 3.5 ay Almanya Milli Takımı'nı bekletemezsin. Bekletmezler yani. Ben, Türkiye için beklettim.

Almanya Milli Takımı'nda niye oynayamadım... Ben Kamerun'a karşı bir gol attım, formamı çıkardım. Sırtımda Türkiye haritası dövmesi var. Ondan sonra Almanya'da o dönem 'Türkiye haritasını vücudunda taşıyor, niye bizim için oynuyor?' diye cümleler kuruldu.

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'BEN TÜRK'ÜM DEDİM'

Ben de Başakşehir'le oynadıktan sonra 'Ben Türk'üm' dedim. Ondan sonra zaten paket olduk. İyi de oldu, ben hiç içten oynamadım orada."