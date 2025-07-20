×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kerem Demirbay'dan Almanya Milli Takımı için itiraf! 'Hiç içten oynamadım!'

Güncelleme Tarihi:

#Kerem Demirbay#Açıklama#Galatasaray
Kerem Demirbaydan Almanya Milli Takımı için itiraf Hiç içten oynamadım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 15:49

Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan Kerem Demirbay, Almanya Milli Takımı forması giydiği döneme dair önemli bir açıklamada bulundu. Başarılı oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda formanın kendisinden alınmasının altındaki skandal nedeni anlattı.

Haberin Devamı

Tivibu Spor'a konuşan Kerem Demirbay, Almanya Milli Takımı'nda oynadığı dönemle ilgili çarpıcı cümleler kullandı. İşte o açıklamalar:

'FEDERASYON UĞRAŞMADI'

"Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak için 1.5 sene uğraştım. Olmadı, maalesef. Federasyon uğraşmadı, o dönem isim vermeyi sevmem o dönem kesinlikle çalışanlar iyi değildi. Yoksa ben şu anda Türkiye için oynardım.

Gözden KaçmasınSommer ve Ederson, Galatasaraya evet dediSommer ve Ederson, Galatasaray'a 'evet' dedi!Haberi görüntüle

'ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BEKLETEMEZSİN'

Almanya'yı ben 3.5 ay beklettim, yanlış anlamayın orada oynayanlar çok iyi bilir 3.5 ay Almanya Milli Takımı'nı bekletemezsin. Bekletmezler yani. Ben, Türkiye için beklettim.

Almanya Milli Takımı'nda niye oynayamadım... Ben Kamerun'a karşı bir gol attım, formamı çıkardım. Sırtımda Türkiye haritası dövmesi var. Ondan sonra Almanya'da o dönem 'Türkiye haritasını vücudunda taşıyor, niye bizim için oynuyor?' diye cümleler kuruldu.

Haberin Devamı

'BEN TÜRK'ÜM DEDİM'

Ben de Başakşehir'le oynadıktan sonra 'Ben Türk'üm' dedim. Ondan sonra zaten paket olduk. İyi de oldu, ben hiç içten oynamadım orada."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerem Demirbay#Açıklama#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!