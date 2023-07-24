Kerem Demirbay sakatlandı! Galatasaray...

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Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay antrenmanda sakatlandı. Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadığını ve Kerem’in bir an önce takıma geri dönmesinin çok önemli olduğu ifade edildi.



Kerem Demirbay, geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla 25’i Almanya Bundesliga, 5’i Şampiyonlar Ligi, 5’i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 maçta forma giyerken, 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.