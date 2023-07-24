×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kerem Demirbay sakatlandı! Galatasaray...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#BUNDESLIGA#Kerem Demirbay
Kerem Demirbay sakatlandı Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 15:06

Bayer Leverkusen, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay’ın antrenmanda sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay antrenmanda sakatlandı. Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadığını ve Kerem’in bir an önce takıma geri dönmesinin çok önemli olduğu ifade edildi.


Kerem Demirbay, geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla 25’i Almanya Bundesliga, 5’i Şampiyonlar Ligi, 5’i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 maçta forma giyerken, 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#BUNDESLIGA#Kerem Demirbay