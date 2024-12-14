Kerem Demirbay: Hayalim, futbolu Galatasaray'da bırakmak

Haberin Devamı

Sky DE’ye açıklamalar yapan sarı kırmızılı futbolcu, "Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Ama kesinlikle kulüp değiştirmeyeceğim. Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım. Almanya’ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray’da bitirmek. İşte benim hayalim bu ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum” dedi.

Kerem Demirbay bu sezon 20 resmi karşılaşmada görev alırken, gol atamadı ve 3 asistlik performans ortaya koydu.