×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kerem Demirbay: Hayalim, futbolu Galatasaray'da bırakmak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kerem Demirbay#Transfer
Kerem Demirbay: Hayalim, futbolu Galatasarayda bırakmak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 07:00

Son günlerde Galatasaray’dan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan Kerem Demirbay, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Sky DE’ye açıklamalar yapan sarı kırmızılı futbolcu, "Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Ama kesinlikle kulüp değiştirmeyeceğim. Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım. Almanya’ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray’da bitirmek. İşte benim hayalim bu ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum” dedi.

Kerem Demirbay bu sezon 20 resmi karşılaşmada görev alırken, gol atamadı ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kerem Demirbay#Transfer

BAKMADAN GEÇME!