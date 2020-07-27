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GeriFutbol Kerem Can Akyüz, Bursaspor’a veda etti! "Sevgi ve saygıyla hoşça kalın..."
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DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Kerem Can Akyüz, Bursaspor’a veda etti! "Sevgi ve saygıyla hoşça kalın..."

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Kerem Can Akyüz, Bursaspor’a veda etti! "Sevgi ve saygıyla hoşça kalın..."
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Bursaspor’un deneyimli oyuncusu Kerem Can Akyüz, takıma veda ettiğini duyurdu.

31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer büyük Bursaspor taraftarı, sezon boyunca yaşanılan olumsuzluklara rağmen ve takım arkadaşlarım her şeyi bir kenara bırakıp şampiyonluk mücadelesini terimizin son damlasına kadar en iyi şekilde vermeye çalıştık. Hiçbir zaman bu armaya ihanet etmedik. Sakat oynadık, maddi konuları geriye bıraktık, sahaya çıkan 11 kardeşimizin terini sildik, büyük Bursasporu bireysel menfaatlerimizin önünde tuttuk. Büyük fedakarlıklar yaptık ama elden gelen bu kadar. Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kişi hariç) ile savaşmaktan gurur duydum. Kendi adıma sizlerden özür ve af diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bursaspor yıkılmaz! Sevgi ve saygıyla hoşça kalın" ifadelerine yer verdi.

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Kerem Can Akyüz, Bursaspor’a veda etti Sevgi ve saygıyla hoşça kalın...

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