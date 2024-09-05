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Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica'da yeni teknik direktör belli oldu

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Bruno Lage
Kerem Aktürkoğlunun takımı Benficada yeni teknik direktör belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 23:08

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Portekiz'in Benfica kulübü, teknik direktörlük görevine Bruno Lage'yi getirdi.

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Benfica, ligin ilk 4 haftasında alınan kötü sonuçlarından ardından 31 Ağustos'a görevine son verdiği Roger Schmidt'in yerine teknik direktör tercihini geçmişte takımı çalıştıran Bruno Lage'den yana kullandı.

Lizbon kentinin takımı olan Benfica, Lage ile iki sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

Lage, yaptığı açıklamada, "Taraftarları geri kazandıran çekici bir futbol oynamak istiyoruz." dedi.

Benfica'ya ilk geldiği 2018 yılında da benzer bir durumun olduğunu önceliklerinin, "güzel futbol ve taraftarları yeniden kazanmak" olduğunu vurgulayan 48 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Taraftarlar gibi ben de Benfica'nın ofansif, dinamik, eğlenceli futbol oynamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Lage, 2018-2020 yılları arasında çalıştırdığı Benfica'yı bir kez lig şampiyonu (2019) yapmıştı.

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Portekizli teknik adam son olarak Brezilya'nın Botafogo takımını çalıştırdı.

Portekiz 1. liginde geride kalan 4 haftada Benfica 7 puanla 7. sırada yer alıyor. Benfica, hafta başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmişti.

Bruno Lage, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 14 Şubat 2019'da İstanbul'da oynanan maçta Galatasaray'ı 2-1 yenen Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapmış ve Portekiz takımına Türkiye'deki ilk galibiyetini aldıran isim olmuştu.

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Bruno Lage

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