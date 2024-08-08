Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden sert açıklama: Saçmalık

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Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avilla, 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili transfer açıklaması yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaştığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Menajer D'Avila, sert yanıt verdi.

Sport Express'te yer alan habere göre D'Avila, "Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskava ile anlaştığı doğru mu?" sorusuna "Hayır. Bu iddialar doğru değil, saçmalık." cevabını verdi.

Galatasaray formasıyla 174 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerde 44 gol attı ve 39 asistlik katkı yaptı.