Kerem Aktürkoğlu'nun korktuğu başına geldi! Formasını kapan Schjelderup yine gol attı: Kerem için bundan sonra böyle olacak

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Benfica'nın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son 2 maçta yedek kalmıştı. Dün akşam oynanan Portekiz Kupası maçında Kerem yine yedekler arasındaydı. Milli yıldızın formasını kapan Schjelderup da gol atınca Kerem için işler iyice zora girdi.

Portekiz'in A Bola gazetesinin geçen haftaki haberinde Schjelderup’un artan performansı nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun formasının tehlikede olduğunu vurgulamıştı. Haberde, milli yıldız için Andreas Schjelderup’un forma rekabetinde ciddi bir tehdit oluşturduğunun da altını çizilmişti.

‘AKTÜRKOĞLU'NU TEHDİT EDİYOR’

Söz konusu haberde, "Schjelderup, Luz'a geldikten iki yıl sonra ilk 11'e girdi ve oynanan kumarı haklı çıkardı. Bruno Lage gördüklerini beğendi. Kadrodaki yerini sağlamlaştırıyor ve Aktürkoğlu'nu tehdit ediyor" sözleri sarf edilmişti.

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SCHJELDERUP YİNE GOL ATTI

Tüm bu gelişmeler sonrası milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun korktuğu başına geldi. Portekiz Kupası Son 16 Turu maçında Benfica, deplasmanda karşılaştığı Farense'yi 3-1 mağlup etti. Estadio de Sao Luis'de oynanan müsabakada Benfica'nın galibiyet gollerini 56. dakikada Andreas Schjelderup, 58. dakikada Arthur ve 62. dakikada Alexander Bah kaydetti. Ev sahibi Farense'nin tek golünü ise 7. dakikada Tomane attı.

KEREM 75'TE GİRDİ, ORKUN YEDEK KALDI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, 75. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu. Bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü ise mücadelede süre almadı.

GALİBİYETİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

1-0 geride olan takımının beraberlik golünü atan ve göz alıcı bir performans ortaya koyan Schjelderup, takımını galibiyete götüren isimlerin başında geldi. Maçtan sonra Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’ye Schjelderup’un performansı ve formasını kaptığı Kerem soruldu.

LAGE’DEN KEREM CEVABI: 6-7 MAÇTA HARİKA PERFORMANS GÖSTERDİ

Basın mensubunun ‘Schjelderup yeniden mi doğdu?’ sorusuna Lage, ‘Yeniden doğup doğmadığını bilmiyorum, bildiğim şey Andreas'ın bizimle oynamaya başladığı. Bir süredir Benfica'daydı. Onu doğru zamanda takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Aktürkoğlu 6 ya da 7 maç oynadı, harika performanslar sergiledi ve şimdi gol atan iki oyuncum var, mutlu bir antrenörüm. İlk günden beri bu oyuncularla çalışmaktan çok memnunum. İki golü var, o pozisyonda oynuyor. Kerem'in de 6 ya da 7 golü var”.’ cevabını verdi.

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ABOLA’DAN SCHJELDERUP YORUMU: DAHİYANE

Portekiz basını da dünkü maç sonrası etkileyici bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki Schjelderup’a övgüler yağdırdı. Abola, genç oyuncunun Frense karşısındaki oyununu şu sözlerle değerlendirdi; ‘Yeni transfer. Benfica henüz transfer piyasasına girmedi ancak 2025 Luz'da yeni bir oyuncuyu ortaya çıkardı. Yetenekli bir kanat oyuncusu, tüm rakiplere karşı cesur ve etkili, belirleyici bir role sahip. Gol attı ve karar verici oldu. Lig Kupası’nda Sporting'e attığı golün karbon kopyası olan dahiyane bir golle soldan sert bir şut çekti ve topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. Skorun değişmesini sağlayan harika dakikaların önünü açtı.

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‘KEREM BU TEHDİTLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK’

Yine Abola tek tek oynayan tüm oyuncuların performanslarını değerlendirirken 75. Dakikada oyuna giren Kerem için dikkat çekici bir ifade kullandı. Değerlendirmede, ‘Kerem için sabırlı olma vakti. Schelderup'un dün yine gol atmasının ardından muhtemelen bundan sonra da böyle olması gerekecek. Türk oyuncu üzerindeki Schelderup tehdidiyle yaşamaya devam edecek.’ denildi.

İLK 9 MAÇTA ŞOV YAPTI AMA…

Benfica formasıyla ilk 9 maçta 7 gol 3 asist yaparak parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, sonradan oynadığı 13 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi.