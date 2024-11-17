Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltıya Portekiz'de olay yaratan yorum: 'Türkiye'nin egemenlik fırsatını heba etti'

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında A Milli Takımımız Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri'de maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında fırsatlardan yararlanamayan Bizim Çocuklar devreye 0-0'lık skorla gitti.

İkinci yarıda da başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

KEREM PENALTI KAÇIRDI

Mücadelenin 89. dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu penaltı vuruşunda yararlanamadı. Benfica'da forma giyen başarılı futbolcu, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderse de sağ direği geçemedi. Büyük üzüntü yaşayan Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşları destek oldu.

Mücadele sonrası Türk halkından özür dileyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında da manşet oldu.

'TEK SEBEBİ AKTÜRKOĞLU'

Portekiz'in önde gelen medya organlarından Record, Kerem'in gözyaşları içerisinde kaldığına vurgu yaparak, "Türkiye, Galler karşısında galibiyeti kazandırabilirdi ama Benfica'nin oyuncusu penaltıyı kaçırdı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Öte yandan karşılaşmanın detayı aktarılan haberde, "Türkiye, Uluslar Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kaldı ancak galibiyeti ve üç puanı almaya çok yaklaştılar. Bu durum onları doğrudan üst kademeye taşıyacak bir 3 puandı.

Bunu başaramamalarının tek sebebi Benfica'nın kanat oyuncusunu Aktürkoğlu'nun 89. dakikada dizlerinin üzerine çökerten penaltıyı kaçırmış olmasıydı. Hatta Türk halkından özür bile diledi. denildi."

'MAÇA DAMGA VURDU'

Yine Portekiz'de yayın yapan O Jogo ise Kerem Aktürkoğlu'nun performansının 88. dakikaya kadar iyi olduğunu belirterek, "Aktürkoğlu Türkiye'nin Galler'e karşı oynadığı maçta karşılaşma boyunca çeşitli hücum hareketleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Buna rağmen 88. dakikada penaltı kaçıran Kerem, maça damga vuran isim oldu.

Türk oyuncu, Türkiye'ye zafere ulaştırma fırsatını kazandı. Uluslar Ligi'nde A Grubu'na tarihi bir yükselişi garanti etme fırsatını yakalatan Aktürkoğlu başarısız oldu. Mücadele sonunda ise özür diledi: "Kaçırdığım penaltıdan dolayı ne yazık ki buradan galibiyetle çıkamadık. Henüz yükselmeyi başaramadık. Arkadaşlarımdan ve herkesten özür diliyorum. Bunu mümkün olan en kısa sürede telafi edebiliriz."

Haberin Devamı

Ayrıca yine Benfica forması giyen Orkun Kökçü'nün de sahada 90 dakika kaldığına dikkat çekildi.

'EGEMENLİK FIRSATINI HEBA ETTİ'

A Bola ise yaşanan olayı okuyucularına 'Kerem Aktürkoğlu Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki egemenlik fırsatını heba etti' başlığıyla duyurdu.

Karşılaşma boyunca Kerem'in rakip savunmanın baskısı altında kaldığı yorumu yapılırken Kerem'in performansının 'etkisiz' olduğu aktarıldı.

Milli futbolcumuzdan 'Benfica'nın golcüsü' olarak bahsedilirken 89. dakikada kaçırdığı penaltı ve takım arkadaşlarının destekleri haberde yer aldı.