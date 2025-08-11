×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'a bağlı! Benfica resmen istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Transfer#Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu#Fenerbahçe
Kerem Aktürkoğlunun Fenerbahçeye transferi Galatasaraya bağlı Benfica resmen istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 09:29

Fenerbahçe'nin transferi tamamlaman için tüm birimlerini seferber ettiği Kerem Aktürkoğlu konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Benfica cephesi, Kerem'i Fenerbahçe'ye satmaya onay verirken, gündemine Galatasaraylı yıldızı aldı. İşte transferin ayrıntıları...

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir eşik aşıldı. Sarı-Lacivertliler, başarılı oyuncu ile anlaştıktan sonra Benfica ile de 25 milyon euro karşılığında el sıkışmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki yılın takasını Gedson bozdu İrfan Can, İsmail Yüksek, Mert Günok...Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki yılın takasını Gedson bozdu! İrfan Can, İsmail Yüksek, Mert Günok...Haberi görüntüle

Öte yandan Portekiz ekibi, Kerem'in alternatiflerinden birisini Süper Lig'de buldu.

Kerem Aktürkoğlunun Fenerbahçeye transferi Galatasaraya bağlı Benfica resmen istiyor

LAGE KARARINI VERDİ

Ancak Portekiz ekibi, transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off turu sonrası gerçekleşmesi için inat ederken, Sarı-Lacivertliler en kısa sürede imzaların atılması için bastırıyordu. Kırmızı-Beyazlılar’ın teknik patronu Bruno Lage, sonunda Kerem’in ayrılığına onay verdi.

Gözden KaçmasınTransferde sürpriz 40 milyon euroluk kalecinin yerine Berkeyi istiyorlarTransferde sürpriz! 40 milyon euro'luk kalecinin yerine Berke'yi istiyorlarHaberi görüntüle

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Lage, Milli yıldızın yerini doldurabilecek oyunculardan oluşan bir transfer listesini de yönetime sundu.

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlunun Fenerbahçeye transferi Galatasaraya bağlı Benfica resmen istiyor

YERİNİ DOLDURMAK İÇİN VAKİT VAR

Bu gelişme sonrası artık gözler başkan Rui Costa’ya çevrildi. Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off turu için kadrolar perşembe akşamı bildirilecek. Ancak ilk maçın başlama düdüğünden 24 saat öncesine kadar 2 yeni isim listeye eklenebiliyor.

Kerem Aktürkoğlunun Fenerbahçeye transferi Galatasaraya bağlı Benfica resmen istiyor

Benfica’nın bu nedenle Kerem’in satışına izin verip, bu süreçte yeni bir ismi kadrosuna katma ihtimali yüksek görünüyor. Bu hafta işi bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe’nin Kerem’i İstanbul’a getirmek için yeniden özel bir uçağı Lizbon’a yollama hazırlığında olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray ikna etti Bayern Münih, Boeyi 10 milyon Euroya bırakıyorGalatasaray ikna etti! Bayern Münih, Boey'i 10 milyon Euro'ya bırakıyor!Haberi görüntüle

İKİ ADAY

Benfica, Kerem’in yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaraylı Yunus Akgün adaylardan biriydi ancak başarılı oyuncu sözleşmesini uzattı. Aslan’ın bir diğer yıldızı Nicolo Zaniolo da Portekiz ekibinin listesinde. Benfica ayrıca Manchester United’ın kadroda düşünmediği Antony için de girişimlere başladı.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Transfer#Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!