Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'a bağlı! Benfica resmen istiyor

Fenerbahçe’de yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir eşik aşıldı. Sarı-Lacivertliler, başarılı oyuncu ile anlaştıktan sonra Benfica ile de 25 milyon euro karşılığında el sıkışmıştı.

Öte yandan Portekiz ekibi, Kerem'in alternatiflerinden birisini Süper Lig'de buldu.

LAGE KARARINI VERDİ

Ancak Portekiz ekibi, transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off turu sonrası gerçekleşmesi için inat ederken, Sarı-Lacivertliler en kısa sürede imzaların atılması için bastırıyordu. Kırmızı-Beyazlılar’ın teknik patronu Bruno Lage, sonunda Kerem’in ayrılığına onay verdi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Lage, Milli yıldızın yerini doldurabilecek oyunculardan oluşan bir transfer listesini de yönetime sundu.

YERİNİ DOLDURMAK İÇİN VAKİT VAR

Bu gelişme sonrası artık gözler başkan Rui Costa’ya çevrildi. Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off turu için kadrolar perşembe akşamı bildirilecek. Ancak ilk maçın başlama düdüğünden 24 saat öncesine kadar 2 yeni isim listeye eklenebiliyor.

Benfica’nın bu nedenle Kerem’in satışına izin verip, bu süreçte yeni bir ismi kadrosuna katma ihtimali yüksek görünüyor. Bu hafta işi bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe’nin Kerem’i İstanbul’a getirmek için yeniden özel bir uçağı Lizbon’a yollama hazırlığında olduğu öğrenildi.

İKİ ADAY

Benfica, Kerem’in yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaraylı Yunus Akgün adaylardan biriydi ancak başarılı oyuncu sözleşmesini uzattı. Aslan’ın bir diğer yıldızı Nicolo Zaniolo da Portekiz ekibinin listesinde. Benfica ayrıca Manchester United’ın kadroda düşünmediği Antony için de girişimlere başladı.

