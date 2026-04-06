Kerem Aktürkoğlu'nun en acayip haftası!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu 5 gün içinde hem ülkesi hem de kulübü için inanılmaz bir performansa imza attı.

27 yaşındaki futbolcu önce Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde 31 Mart'ta Kosova ile oynanan maçta golünü atarak A Takımımızın 24 yıllık özlemini giderilmesinde büyük rol oynadı.

2 MAÇTA DEVLEŞTİ

Milli Takım’ın Dünya Kupası biletini almasının moraliyle kulübüne dönen Kerem 5 gün sonra Fenerbahçe'de bu kez penaltıdan ezeli rakip Beşiktaş’ı yıkan isim oldu. Yıldız futbolcu attığı bu golle sarı lacivertlilerin şampiyonluk umutlarını artırdı.