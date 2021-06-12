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GeriFutbol Kerem Aktürkoğlu'nun büyük şanssızlığı! Türkiye - İtalya maçına geldiler ama...
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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kerem Aktürkoğlu'nun büyük şanssızlığı! Türkiye - İtalya maçına geldiler ama...

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Kerem Aktürkoğlu'nun büyük şanssızlığı! Türkiye - İtalya maçına geldiler ama...

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda bulunan Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye gelen Fransız kulübü scoutları, genç yıldızın 23 kişilik kadrosunda yer almaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadılar.

Spor Arena - Galatasaray’da sergilediği performansla A Milli Takım’ın EURO 2020 kadrosunda kendisine yer bulan ve uzun süredir Fransız kulüpleri tarafından takip edilen Kerem Aktürkoğlu’nun dün misafirleri vardı.

Lyon ve Marsilya dünkü açılış maçına özel scoutlarını gönderseler de Kerem’i izleme şansı bulamadılar. Kurallar gereği 25 kişilik kadro 23’e inerken; Kerem, Abdülkadir ve Rıdvan’la birlikte İtalya maçında tribüne çıkmak durumunda kaldı.

4 GÜN DAHA BEKLEYECEKLER

Fransız scoutlar Roma'da açılış maçından üzgün ayrılırken, Kerem Aktürkoğlu'nu canlı izlemek için bir sonraki Galler maçını beklemeye koyuldular. 

Kerem Aktürkoğlunun büyük şanssızlığı Türkiye - İtalya maçına geldiler ama...

MARSİLYA VE 10 MİLYON EUROLUK İDDİA

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çeken genç oyuncunun EURO 2020 performansı da transfer için belirleyici olacak.

Fransızların Kerem için 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia ediliyor.

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BAKAN KASAPOĞLU DA TRİBÜNDEYDİ

A Milli Takım’ın İtalya ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünde izledi. Kasapoğlu, açılış maçını, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TFF Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yöneticilerle takip etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da tribünde yer aldı.

Kerem Aktürkoğlunun büyük şanssızlığı Türkiye - İtalya maçına geldiler ama...

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