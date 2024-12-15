Kerem Aktürkoğlu'nun asisti Benfica'ya yetmedi! 90+4'te yıkıldılar

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Portekiz Premier Lig 14. hafta maçında AVS ile Benfica karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maç 1-1 sona erdi.
Konuk ekibin golünü 17. dakikada Zeki Amdouni atarken golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. AVS'nin golünü ise 90+4'te Cristian Castro Devenish'ten geldi.
Bu sonuçla 8 maçlık galibiyet serisini biten Benfica puanını 32'ye yükseltti. Bir maçı eksik olan Benfica, 90+4'te gelen beraberlikle eksik maçını kazanması halinde 36 puanlı Sporting'i geçip lider olma şansını kaybetti. AVS ise 12 puana çıktı.
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 75. dakikada kenara geldi.
Benfica, deplasmanda AVS ile1-1 berabere kaldı. AVS'nin golü 90+4'te geldi.— Spor Arena (@sporarena) December 15, 2024
🇹🇷Amdouni'nin golünde asisti Kerem Aktürkoğlu yaptı.pic.twitter.com/SaFrkgKWkB