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Kerem Aktürkoğlu'nun asisti Benfica'ya yetmedi! 90+4'te yıkıldılar

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü
Kerem Aktürkoğlunun asisti Benficaya yetmedi 90+4te yıkıldılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 22:58

Portekiz Premier Lig 14. hafta maçında Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun asist yaptığı maçta AVS ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 90+4'te geldi.

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Portekiz Premier Lig 14. hafta maçında AVS ile Benfica karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maç 1-1 sona erdi.

Konuk ekibin golünü 17. dakikada Zeki Amdouni atarken golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. AVS'nin golünü ise 90+4'te Cristian Castro Devenish'ten geldi.

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Bu sonuçla 8 maçlık galibiyet serisini biten Benfica puanını 32'ye yükseltti. Bir maçı eksik olan Benfica, 90+4'te gelen beraberlikle eksik maçını kazanması halinde 36 puanlı Sporting'i geçip lider olma şansını kaybetti. AVS ise 12 puana çıktı.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 75. dakikada kenara geldi.

 

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü

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