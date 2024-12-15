Kerem Aktürkoğlu'nun asisti Benfica'ya yetmedi! 90+4'te yıkıldılar

Haberin Devamı

Portekiz Premier Lig 14. hafta maçında AVS ile Benfica karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maç 1-1 sona erdi.

Konuk ekibin golünü 17. dakikada Zeki Amdouni atarken golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. AVS'nin golünü ise 90+4'te Cristian Castro Devenish'ten geldi.

Bu sonuçla 8 maçlık galibiyet serisini biten Benfica puanını 32'ye yükseltti. Bir maçı eksik olan Benfica, 90+4'te gelen beraberlikle eksik maçını kazanması halinde 36 puanlı Sporting'i geçip lider olma şansını kaybetti. AVS ise 12 puana çıktı.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 75. dakikada kenara geldi.