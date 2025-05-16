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Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyinden paylaşım: 'Kimsenin haddi değil'

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Benfica
Kerem Aktürkoğlunun ağabeyinden paylaşım: Kimsenin haddi değil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 23:27

Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Selim Aktürkoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın Türkiye Kupası şampiyonluğuyla ilgili mesaj paylaşmamasının ardından yapılan eleştirilere yanıt geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Selim Aktürkoğlu yaşanan durumla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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İşte paylaşımda yer alan ifadeler;

Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım.

Kerem, Galatasaray'a emek vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcu. Mevcut kulübüne ve taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kerem'in kalbi hala takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı.

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KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil, bu da benim görüşüm. Kendi hayal alemlerinde, oluşturdukları dünyalarda Kerem'i olmadığı biri gibi konumlandırmaya çalışanlar var, biliyorum.

Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de. İşinize gelse de gelmese de...

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Benfica

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