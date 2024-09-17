Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün paylaşımı: Aslan kardeşim

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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da Yunus Akgün, sarı kırmızılıların ikinci golünü attı.
Golün ardından büyük sevinç yaşayan Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen "sihir" hareketini yaparak eski takım arkadaşını andı.
Galatasaray, Yunus Akgün'ün gol sevincini paylaşırken Kerem Aktüroğlu'ndan paylaşım geldi.
Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılıların yaptığı Yunus Akgün'ün gol sevinci paylaşımına, "Aslan kardeşim" yazdı ve kalp emojisi koydu.
Galatasaray ise Kerem'in paylaşımına yanıt vererek "Evlat" notunu düştü.