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Kerem Aktürkoğlu'ndan veda paylaşımı

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#Futbol#Kerem Aktürkoğlu#Bafetimbi Gomis
Kerem Aktürkoğlundan veda paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 21:23

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis için bir paylaşımda bulundu.

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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerini noktalayan eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e veda etti.

Kerem Aktürkoğlu, Gomis için yaptığı paylaşımda, "İnanılmaz kariyerin için tebrikler. Yolculuğunun bir aşamasında takım arkadaşın olduğum için çok mutluyum. Senden çok şey öğrendim. Sen sadece kaliteli bir forvet ya da futbolcu değilsin, aynı zamanda doğal bir lidersin. Bunun ötesinde harika bir insansın. Hayatının bundan sonra bölümünde sana başarılar diliyorum. Şimdiye kadar yaptığın gibi yine her şeyi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Her şey dilediğin gibi olsun." ifadelerini kullandı.

BAFETIMBI GOMIS'İN İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde toplam 785 maça çıkan Fransız forvet, 353 gol ve 75 asistlik istatistik yakaladı.

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Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bafetimbi Gomis, kariyerinde toplam 13 Kupa kazandı.

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#Futbol#Kerem Aktürkoğlu#Bafetimbi Gomis

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