Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer itirafı: 'İptal olabilirdi, elim ayağım titriyordu'

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Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan ve ilk 2 maçında goller bulan Kerem Aktürkoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri;

Her şey çok çabuk oldu, bir gün içerisinde bitti. Sözleşmeyi havalimanında imzaladım. Gece yarısından önce Portekiz'de olmam gerekiyordu ve saat 23.45'te Lizbon'daki havalimanındaydım. 15 dakika içinde her şey bitti, imzaladım. Ondan sonra havalimanındaki bekledik ve haber geldi, "Artık Benfica'nın futbolcususun" dediler. Beklerken ellerim ve ayaklarım titriyordu. "Transfer olacak mı, olmayacak mı" diye düşünüyordum. 5 saatlik uçuşla birlikte görüşmeler 10-12 saat içerisinde tamamlandı.

SEVGİYLE KARŞILADILAR

İnsanın konfor alanını terk etmesi, ailesinden ve ülkesinden uzakta olması gerçekten çok zor ama burada gerçek bir aile ortamı var. Buraya geldiğim ilk günden itibaren herkes beni büyük bir sevgiyle karşıladı. Beni içtenlikle karşıladılar, beni desteklediklerini ve bana inandıklarını gösterdiler. Kendimi güvende, iyi hissediyorum.

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TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

İlk maç gerçekten inanılmazdı. Çok fazla Şampiyonlar Ligi maçı izlerdim. Benfica'nın maçları... Kartal, o atmosfer... Hepsi beni gerçekten etkiledi. İlk maçta soyunma odasından çıkıp tünele girdiğimizde ışıklar söndü ve her şey kırmızıya döndü. O anda gerçekten tüylerim diken diken oldu. 60 bin kişi var ve her yer kırmızı.

AİLE ORTAMINI HİSSETTİM

Dediğim gibi buradaki aile ortamını ilk günden itibaren hissedebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ben de ülkemde, Galatasaray'da böyle bir aile ortamında büyüdüm. Çok rahat, çok güzel yıllar geçirdim. Bir sonraki kulübünüzde bunu özleyeceğinizi düşünürsünüz ama buradaki o aile ortamını gerçekten hissedebiliyorum. Benim için çok iyi ve beni mutlu ediyor.

GALATASARAY'DA KAPTANDIM

Baskılara alışığım. Dört yıl boyunca Galatasaray'da oynadım ve takım kaptanıydım. İyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. İyi günlerdeki mutluluğu, sevinci, atmosferi biliyorum ama aynı zamanda kötü günlerde neler olduğunu da biliyorum. Bu beni daha da motive ediyor çünkü baskının olmadığı ortamda oynamak futbolcunun çok kolay dikkatini kaybetmesine neden olabilir. Bu baskıyı sahaya yansıtmak önemli. En önemli şey baskıyı, buradaki aile ortamıyla birleştirmek. Bunu burada görüyorum, yüksek seviyede bir arkadaşlık var. Arkadaşlık ve aile ortamını bir arada tutarsak başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.

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KÜLTÜRÜMÜZE BENZİYOR

Buradaki insanların çok çok tutkulu ve hırslı bir doğaya sahip olduğunu hissediyorum. Bizim kültürümüze ve insanlarımıza benzediklerini düşünüyorum. Onlar da çok hırslı ve çok istekliler. Soyunma odasında da herkes birbirini zorluyor, kazanma ruhunun zirvede olduğunu hissediyorum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren bunu hissedebiliyorum. Çok iyi, her şey harika.