Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer itirafı: 'Beni Fenerbahçe'ye gelmeye o ikna etti!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 3. ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.,

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımın yıldızları açıklamalarda bulundu

KEREM AKTÜRKOĞLU: "CAMİAMIZIN İHTİYACI VARDI"

"Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni başkanımız, yeni hocamız, yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var, ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık."

"BENİ FENERBAHÇE'YE GELMEYE İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"

"İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu."

Haberin Devamı

MILAN SKRINIAR: "BÜYÜK PERFORMANS ORTAYA KOYDUK"

"Çok iyi bir maç çıkardık. Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, mücadele ettik, enerji harcadık, önde bastık, kazandığımız toplarla kaliteli oynadık. Bu da bizler açısından fazlasıyla önemliydi. Taraftarlarımız her zamanki gibi bize büyük katkı sağladı. Onların desteğiyle oynayınca her şey çok daha kolay oluyor."

İSMAİL YÜKSEK: HEM BENİM HEM DE TAKIM ADINA ÇOK GÜZEL MAÇ OLDU"

"Hem benim, hem de takım adına çok güzel maç oldu. Golle başladık, ikiyi bulduk ve rahatladık. 3-4'ü bulup rahatlayabilirdik. Galip bitirdik, önemliydi. İyi bir çıkışımız var. Kerem'i de tebrik ederim, açılışı yaptı. En önemlisi, en güzel anı Kerem'in attığı golde tüm takımın birlikte sevinmesiydi. Bu birlik beraberlik bizi başarılı yapacak inşallah."

Haberin Devamı

"KEREM FENERBAHÇE'YE ÇOK ŞEYLER KATACAK"

"Kerem çok çalışkan, bu forma için çok mücadele eden ve Fenerbahçe'ye çok şeyler katacak bir çocuk. Fenerbahçe formasının değerini bilenlerden biri.

Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica'dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu. Bugün mükemmel bir açılış yaptı. İnşallah istikrarını devam ettirir."