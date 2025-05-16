Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'nin kararına tepki!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar doğrultusunda 3. Lig’de kulüpler, 2025-2006 sezonunda 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş olan en fazla 5 futbolcuyu lisans çıkartabilecek.

Yeni kural 25 yaş üstü futbolcular için büyük bir hak ihlalini beraberinde getirirken, oyuncular kararı maçlarda protesto etmeye hazırlanıyor.

TPFD TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) de yaptığı yazılı açıklamada, "Futbolu değerli kılan kulüplerdir ancak futbolcu olmadan futbol oynanamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, bu alınan karar özellikle 3. Lig’de oynayan futbolcu kardeşlerimizin hayatını maddi ve manevi olarak çok etkileyecektir. Verilen kararın yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veya revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Futbolda yaş sınırı olmamalı" ifadelerine yer vermişti.

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BİR TEPKİ DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GELDİ

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da TFF'nin 3. Lig için aldığı yaş sınırı kararına tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu paylaşımından kısa bir süre sonra Yunus Akgün ve İrfan Can Kahveci gibi diğer milli futbolcular da TFF'nin kararına tepki gösteren paylaşımlarda bulundular.

Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF 3. Lig'de forma giyen futbolcular için uygulamaya konacak olan yaş kısıtlaması kuralı ile alakalı, profesyonel kariyerinin ilk adımlarını o ligde atan bir sporcu olarak düşüncelerimi yazıya dökerek paylaşmak istedim.

Bilindiği üzere, TFF 3. Lig'deki kulüpler, 2025-2026 sezonu ile birlikte, kadrolarında 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğan en fazla beş lisanslı oyuncu bulundurabilecek.

TFF 3. Lig'deki kulüplerin, antrenörlerin, sporcuların ve kulüp çalışanlarının yaşadığı birçok sıkıntıyı yakından bilen, hala birçok takım arkadaşıyla, hocasıyla iletişim halinde olan biriyim. Bu karar alınırken, söz sahibi olan herkesin yaşanılan türlü sorunlara çare bulmak, problemleri minimuma indirebilmek adına, iyi niyetle inisiyatif kullandıklarını ve bu doğrultuda hareket ettiklerinin de farkındayım.

Elbette getirilen bu değişikliğin temelinde, 25 yaş altındaki genç sporcuların daha fazla süre alması, fırsat bulması ve ülke futboluna kazandırılması fikri yatıyor. Gençler oynasın, kendilerini göstersin, onları destekleyelim ve hep de desteklemeliyiz.

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Ancak bunun kısıtlamalar ve yasaklar olmadan, birçok sporcu ve ailesi için mağduriyet oluşturmadan gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Yeni kural sonrasında; tek geçim kaynağı olan futboldan kopmak zorunda kalacak, maddi anlamda büyük sıkıntı yaşayacak ve 25 yaşında hayatına yeniden yön vermek durumunda olacak birçok TFF 3. Lig sporcusunun bulunduğunu biliyorum.

Türkiye'deki profesyonel futbol takım sayısıyla ilişkili olarak, TFF 3. Lig'de standart oluşturabilme adına her gün birçok sorun yaşanıyor.

Kararlar alınıp, birtakım kural değişiklikleri yapılırken herkesin ülke futbolunu daha iyiye götürmek için emek verip, çaba gösterdiğini görüyorum ve buna büyük saygı duyuyorum; ancak 21 yaşında TFF 3. Lig'den Galatasaray'a yükselen bir futbolcu olarak futbolda yaş sınırının olmaması gerektiğini düşünüyorum.

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Bu yüzden, söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesi gerektiğine inanıyorum. Saygılarımla."