Kerem Aktürkoğlu'ndan sezon değerlendirmesi: 'Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Levent Mercan, Kamil Efe Üregen ve Kerem Aktürkoğlu sezonu değerlendirdi.

LEVENT MERCAN: MAALESEF OLMADI

Taraftarımızı mutlu göndermek isterdik ama maalesef olmadı. Sezon bitti. İnşallah yeni sezonda hedeflerimize ulaşırız.

KAMİL EFE: NASİP DEĞİLMİŞ

Benim için güzel geçti, zaman zaman forma bulabildim. A takımla idmana çıktım. Taraftarımızın önünde kazanarak bitirmek isterdik, nasip değilmiş!

KEREM AKTÜRKOĞLU: BU FORMAYI GİYDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin.

Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şey de hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz.

Haberin Devamı

Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Daha iyisini yapabilirdik, olmadı!

Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız!

Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çok mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum.