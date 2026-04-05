Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, Fred ve Archie Brown, açıklamalar yaptı.

FRED: HALA HAYATTAYIZ

Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes müthiş oynadı. Bugün galibiyette önemli bir etken olduk. Maça çok hırslı başladık. Kazanmamız gerekiyordu. Topsuz oyunda agresif olmalıydık, olduk. Baskıdan kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. Daha erken goller bulabilirdik. Son dakikada bulduk ve kazandık.

Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O özgüvene sahibiz. Böylesine önemli bir gol attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu.

Umudumuz hep çok yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler adım adım gitmeliyiz sezon sonuna kadar. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

BROWN: TEDESCO'NUN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

En iyisi miydi bilmiyorum, pozitif bir maç oldu benim için. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Tanrıya şükürler olsun. Her zaman ofansif bir oyun oynamamızı istiyor hocamız. Kaliteli bir takımız. Boşa harcamak utanç verici olurdu. Dikine oynamamızı istiyor hep. Kulübedeki varlığı çok önemli Tedesco. Herkesin rolünü açıklıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa işler daha kolay oluyor.

Bizler her maça aynı şekilde, ciddiyetle, yoğunlukla hazırlanıyoruz. Herhangi bir rakibi daha çok ciddiye alıyoruz diye bir şey yok, her maç final maçı. İstanbul derbileri ekstra motivasyon oluyor tabii. Taraftarımız da bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki derbilerde içinizde ekstra bir ateş oluyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU: MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ

Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık.

Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız.

Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız.