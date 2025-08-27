Kerem Aktürkoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk! Fenerbahçe'ye attığı gole sevinmedi

Haberin Devamı

Benfica ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Estadio da Luz'da oynanan müsabakada kalede Dominik Livakovic'e formayı verdi.

Savunmada Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi sahaya süren Jose Mourinho, orta alanda Fred, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo, Archie Brown ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de oynattı.

Orta sahanın önünde Anderson Talisca, forvet hattında da Youssef En-Nesyri'ye şans veren Jose Mourinho, Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Jhon Duran'ı yedek bekletti.

KEREM 11'DE BAŞLADI

Haberin Devamı

Benfica'nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı.

Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları bulunan milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'e alındı.

MAÇTA TEK GOL KEREM'DEN

Estadio da luz'da oynanan karşılaşmayı Portekiz ekibi 1-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem’in gelişine vuruşunda top ağlara gitti ve Benfica seride 1-0 öne geçti. Bu gol hem ilk yarının hem de maçın skorunu belirledi.

SEVİNÇ YOK





Fenerbahçe'ye transferi ile gündemde olan milli yıldız, attığı golün ardından sevinmedi.

BU SEZON BİR İLK





Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK

Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler & grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ 17 YILA ÇIKTI

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasına kalamadı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldı. Fenerbahçe, cezalarının ardından bu organizasyonda 2015 yılında Shakhtar, 2016'da Monaco, 2018'de Benfica, 2022'de Dinamo Kiev ve 2024'te Lille'e elenerek, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etme hasreti 17 yıla çıktı.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi elemelerine bu sezon 3. eleme turundan başlayan Kanarya, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-2 ve 5-2'lik skorlarla eleyerek play-off turuna yükseldi. Bu turda da Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda kaybetti.