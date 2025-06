Kerem Aktürkoğlu'ndan Okan Buruk'a transfer yanıtı: 'Zamanı gelince konuşacağım!'

Haberin Devamı

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

Aktürkoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kerem'in gitmesini istemiyordum ama kendisi transferi çok istedi" ifadelerine cevap verdi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında milli futbolcunun ayrılığı hakkında "Kerem'in ayrılmak istemesi, Avrupa'da listeler için son gündü. Kerem'in çok gitmek istemesi, ben çok ayrılmasından yana değildim ama o kadar çok istedi ki, kalırsa bir şey vermeyeceğini görüyordunuz. Biz de gitmesine izin verdik. Önemli bir parçaydı bizim için." ifadelerini kullanmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN CEVAP

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu ise Buruk'un söz konusu açıklamasına karşılık "Tabii ki herkes Avrupa'da oynamak ister ama onun belli başlı şeyleri de var. Mümkün olduğu zaman konuşacağım, zaman gelirse konuşuruz. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Tabii ki şu an mutluyum. Güzel bir sezon geçirdim. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde oynadım. Galatasaray da kalbimde her zaman. Umarım hem benim hem de Galatasaray için her şey çok güzel olur" sözlerini sarf etti.

YUNUS AKGÜN YORUMU

Galatasaray ve Milli Takım'dan takım arkadaşı Yunus Akgün'ün performansına dair ayrı bir parantez açan Aktürkoğlu, "Yunus çok güzel bir sezon geçirdi. Bence şampiyonluğun en önemli ilk iki oyuncusundan bir tanesi. Beni saymazsak. O yüzden onun için çok mutluyum. Benim gitmem ona yaradıysa ne mutlu bana. İnşallah o da devam eder. Yunus Galatasaray efsanesi olacaktır. O olma yolunda ilerliyor bence. Tabii ki Avrupa hedefi her Türk futbolcunun var. Onu değerlendirecek kendisidir. Ama inşallah Galatasaray'da uzun yıllar hizmet eder, başarılar kazanır şampiyonluk için" şeklinde konuştu.

MERTENS VE MUSLERA'NIN AYRILIĞI

Muslera ve Dries Mertens'in Galatasaray'dan ayrılması hakkında ise 26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'ın hak edilmiş bir şampiyonluk. Ben geçen sene de bu sene de öncesinde söylemiştim. Şampiyon Belliydi. Bu sene biraz daha rahat geçti Galatasaray için. Hak edildi. Güzel bir şampiyonluk oldu. Kutlamalar çok güzeldi. Muslera ondan sonra güzel veda etti. Mutluyum Galatasaray adına" şeklinde konuştu.