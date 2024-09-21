Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme

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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçın ardından Mert Hakan Yandaş ile tartışan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından Yunus Akgün'ün paylaşımına cevap verdi.

Yunus Akgün, "Burada kalmıştık" şeklinde paylaşım yaparken Kerem Aktürkoğlu ise bu açıklamaya, "Kulübeden izlesin" cevabını yazdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mert Hakan Yandaş, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.