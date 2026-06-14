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Kerem Aktürkoğlu'ndan mağlubiyet sözleri: 'Hatalı aramaya gerek yok!'

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Futbol Takımı#Avustralya#Dünya Kupası
Kerem Aktürkoğlundan mağlubiyet sözleri: Hatalı aramaya gerek yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 09:19

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında karşı karşıya geldiği Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonra açıklamalarda bulundu.

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Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesinin ardından konuştu.

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Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri şu şekilde oldu:

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE, KAFALARI KALDIRACAĞIZ"

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"Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı.

Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok.

Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız."

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#A Milli Futbol Takımı#Avustralya#Dünya Kupası

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