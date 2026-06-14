Kerem Aktürkoğlu'ndan mağlubiyet sözleri: 'Hatalı aramaya gerek yok!'

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Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesinin ardından konuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri şu şekilde oldu:

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE, KAFALARI KALDIRACAĞIZ"

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"Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı.

Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok.

Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız."