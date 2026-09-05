Kerem Aktürkoğlu'ndan Halil Umut Meler isyanı: 'Görmedim diyor, işi görmek!'

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği derbiyi 2-1'lik skorla kaybetti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu değerlendirmelerde bulundu.

İşte Aktürkoğlu'nun açıklamaları;

Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık.

"TEKRARINA BAKTIM İÇERDE"

Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride.

"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI"

Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.

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"HAKEMİN İŞİ GÖRDÜĞÜNÜ VERECEK"

Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla.

"ARTIK DUR DENMESİ LAZIM"

Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!