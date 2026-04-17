Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem eleştirisi: 'Skandal bir karar!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 22:53

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Milan Skriniar ve Nelson Semedo, 2-2 beraberlikle sona eren Rizespor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını tepti.

SEMEDO: BEDELİ AĞIR OLUYOR

İyi bir takımla karşılaştığımızı düşünüyorum. Geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başardık ama son dakikada yediğimiz golle iş karmaşık bir hale geldi. Bu tarz hatalar yaparsanız, bedeli ağır oluyor. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kolay bir durum değil, bunun farkındayım. Bu maçı kazanmak sorumluluğumuzdu. Son dakikalarda böyle bir gol yiyince bedeli ağır oluyor. Bir sonraki maçı düşünüp, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.

SKRINIAR: BİZİM İÇİN ZOR BİR DURUM

Böylesine bir sondan sonra konuşmak çok zor. İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok.

KEREM AKTÜRKOĞLU: HİÇBİR AÇIKLAMASI YOK

Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri. Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin.

