Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı - Beşiktaş derbisindeki favorisini açıkladı

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Galatasaray'dan sezon başında Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kick yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Osimhen'in Antalyaspor'a attığı gol hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik direktörlük açıklaması da yapan milli futbolcu, "İlerde teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama çok aşırı bir şekilde düşünmüyorum. Belki de futbol oynadığım içindir." şeklinde konuştu.

DERBİDEKİ FAVORİSİNİ AÇIKLADI

"Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kim kazanır?" sorusunu da yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o." ifadelerini kullandı.

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MAURO ICARDI HAKKINDA

Icardi'nin performansına dair konuşan milli oyuncu, "Icardi kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah daha iyi olur hepsi. Galatasaray inşallah başarılı olur, olacaktır da. Ben de sizler gibi taraftarım artık." açıklamasını yaptı.