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Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'dan ayrılığıyla ilgili duygusal sözler

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#A Milli Takım#Kerem Aktürkoğlu#Hat-Trick
Kerem Aktürkoğlundan Galatasaraydan ayrılığıyla ilgili duygusal sözler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 00:30

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Takım'da 3 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından duygusal açıklamalar yaptı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı İzmir'de 3-1 mağlup eden A Milli Takımımızda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu maçı değerlendirdi.

Milli Takım'a yakışan bir atmosfer vardı, çok güzeldi. Taraftarları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Önemli olan galip gelmek, halkımızın mutlu olması. Biz de bu konuda çalışıyoruz. İnşallah istediklerimizi elde ederiz.

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HAT-TRICK YAPMASI HAKKINDA

3 gol attım. Çok mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onlar sayesinde attım golleri. Bu özel günde böyle bir galibiyet almak, İzmir halkına ve Türkiye'ye armağan etmek bizim için önemliydi. Armağan olsun.

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Ben de onları çok seviyorum. Bu konuları konuşurken duygusallaşıyorum. Onlara söyleyecek bir şeyim yok. Benim için yeni bir macera başlıyor; onlar da benimle birlikte gelecekler. Geriye kalan 4 yılda birlikte benimle yürüyenlere teşekkür ederim. Onların desteği ve emeği ile buralara kadar geldim. Herkesin üzerimde emeği var. Herkese tek tek teşekkür ederim. Hocalarım, tüm ekipler, takım arkadaşlarım... Sadece benim başarım değil. İnşallah orada da hayal ettiklerimi başarırım. Güzel şeyler yaşatırım ülkeme ve beni sevenlere. Sevenlerim de benimle geleceği için çok ayrılık olarak bakmıyorum.

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Kerem Aktürkoğlundan Galatasaraydan ayrılığıyla ilgili duygusal sözler

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#A Milli Takım#Kerem Aktürkoğlu#Hat-Trick

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