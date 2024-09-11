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Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a duygusal veda! Florya'da...

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Florya
Kerem Aktürkoğlundan Galatasaraya duygusal veda Floryada...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 01:02

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Florya'daki son gününde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı anları paylaştı.

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A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a ve Florya'ya veda ettiği görüntüleri duygusal bir mesajla paylaştı.

Milli futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyordum; ama Lizbon’a gitmeden önceki son günümü evimde geçirmek, Florya’da birlikte büyüdüğüm insanları görmek, onların dualarını ve iyi dileklerini alarak çıkmak istedim yeni yoluma…

Benimle beraber olan herkese bir kez daha teşekkür ederim.

Galatasaray için sayısız fedakârlık yapan, ailelerinden çok bizleri gören, Florya’nın gizli kahramanları…

Sizin hakkınızı ödeyemem, hepinizin üzerimde ayrı ayrı emeği var; sizi çok seviyorum.

Kendinize iyi bakın

Galatasaray da Kerem'in Florya'daki son gününe ait videoyu Youtube kanalında Katıl üyelerine özel yayınladı.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Florya

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