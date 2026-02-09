Kerem Aktürkoğlu'ndan forma rekabeti sorusuna yanıt!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Nelson Semedo, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu maçın ardından konuştu.

SEMEDO: ŞİMDİ TRABZONSPOR MAÇI

"Tek düşüncemiz bugünkü maçtı. Şimdi Trabzonspor'u düşünmeye başlayabiliriz. İlk yarıda bana göre iyi bir oyun oynadık ve 3 gol attık. Rakibimize de şans tanımadık. Onlar da iyi bir takım. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. Kolay görünebilir ama öyle değil çünkü biz iyiydik. Herkes iyi iş çıkardı ve şimdi Trabzonspor maçını düşüneceğiz."

İSMAİL YÜKSEK: FENERBAHÇE YIKILMAZ

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarımıza teşekkür ederiz.

Sezon başından bu yana şampiyon olmak isteyen bir takım var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım olmak istiyoruz. Sezon başından bu yana olanları düşününce, Fenerbahçe yıkılmaz.

İnşallah sezon sonunda gülen, taraftarını mutlu eden Fenerbahçe olur. Takımı tekrardan tebrik ediyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU: MEVKİ FARK ETMİYOR

"Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Ben de bunu istiyorum. Son zamanlarda bu konuda sıkıntılarım oldu ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Skora katkı sağlayıp takıma katkı sağlamak daha güzel tabii ki. Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Ben de skor olarak katkı sağlarsam daha mutlu olurum ama takımın başarısı önemli. Umarım şampiyon olur ve taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz.

Kupa maçında 9 numara oynadım, milli takımda da oynadım. Kaleye ne kadar yakın olursam benim için o kadar iyi. Mevki fark etmiyor. Takıma katkı sağlamak önemli. Önemli olan galibiyet almak. Nerede takıma katkı sağlarsam mutlu olurum."