Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a destek!

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Büyük heyecanla beklenen Fenerbahçe – Galatasaray derbisine saatler kaldı.

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan dev derbi, futbolseverlerin heyecan dozunu arttırırken daha önce bu derbide forma giymiş isimler de takımlarına destek vermeyi ihmal etmiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN MESAJ

Bu yaz transfer döneminde 12 milyon euro karşılığında Galatasaray’dan Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşıma yorum yaptı.

Paylaşımın altına “Başarılar Galatasaray’ım! #BugünGünlerdenGALATASARAY” yorumunu yapan 25 yaşındaki oyuncu yorumuna sarı ve kırmızı renkte kalp emojisi ekledi.