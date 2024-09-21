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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a destek!

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Derbi
Kerem Aktürkoğlundan Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraya destek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 15:50

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski takımına destek paylaşımında bulundu.

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Büyük heyecanla beklenen Fenerbahçe – Galatasaray derbisine saatler kaldı.

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan dev derbi, futbolseverlerin heyecan dozunu arttırırken daha önce bu derbide forma giymiş isimler de takımlarına destek vermeyi ihmal etmiyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN MESAJ

Bu yaz transfer döneminde 12 milyon euro karşılığında Galatasaray’dan Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşıma yorum yaptı.

Paylaşımın altına “Başarılar Galatasaray’ım! #BugünGünlerdenGALATASARAY” yorumunu yapan 25 yaşındaki oyuncu yorumuna sarı ve kırmızı renkte kalp emojisi ekledi.

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Derbi

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