Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e duygusal veda

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi, bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi. Nice yetenekli Türk gencinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında, siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Bu inançla her gün daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz. Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir." ifadelerine yer verdi.