Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere yanıt!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 21:15

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü maçında Gürcistan’ı Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi Ay-yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, yarın Kocaeli'nde oynanacak Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları;

"BİZİM İÇİN FİNAL"

"Maçın önemini her iki takım da çok iyi biliyor. Biz bu karşılaşmayı bir final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Gruptaki dengeleri belirleyebilecek bir maç olacak. Kazanırsak, play-off şansımızın artacağının ve hedefe bir adım daha yaklaşacağımızın farkındayız."

"İSPANYA MAÇI HARİÇ"

"Milli takımda hiçbir sorun yok. Çok güzel bir hava var. Bu da sahaya sonuç olarak yansıyor. İspanya maçı hariç gayet güzel ilerliyoruz."

 ELEŞTİRİLERE YANIT

"Hangi mevkide oynadığımızın bir önemi yok. Forvette iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ben memnunum, umuyorum hocam da memnundur. Can Uzun'un zamanı gelecektir, benim yerime oynayacağı zamanlar da olacaktır. Kimsenin yerinin bir garantisi yok."

